- Мы, мельники, не можем купить зерно уже две-три недели, нет предложений. Были цены 142 тысячи тенге за тонну, зерно не продавали, 150 тысяч тенге – не продавали, уже 160 тысяч – не продают. Сейчас при цене 160 тысяч тенге за тонну на элеваторе на доставку зерна уходит еще 8000, итого 168 тысяч оно будет на мельнице стоить. При такой стоимости сырья себестоимость муки составит 224 тысячи тенге. Мы, соответственно, будем ее продавать по 235 тысяч То есть надо иметь в виду, что мука сильно подорожает. Это неизбежное повышение, потому что сырьё занимает 85% нашей себестоимости, – говорит вице-президент Союза зернопереработчиков Талгатбек Алихан.

"Мы попросили всех наших мукомолов в регионах обзвонить всех держателей зерна и подтвердить наличие. К сожалению, ни в одном регионе данные, которые даёт статистика, абсолютно не совпадают с теми данными, который показал этот опрос. По некоторым регионам такое ощущение, что расхождение минимум в два раза. Это нас не может не волновать. На этом фоне правительство приняло решение о том, чтобы вести ограничительные меры", - рассказал президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ганн.

- Квота 1 млн тонн пшеницы и 300 тысяч тонн муки достаточная для отгрузки в исторических объёмах. Цель этого квотирования – не допустить ажиотажного вывоза зерна и муки на фоне повышенного спроса на соседних рынках из-за того, что два ключевых игрока на зерновом рынке – Россия и Украина – можно сказать, выпали. К нам уже приходят импортёры из Турции, Пакистана. Иран, который традиционно ячмень грузил, уже до 2 млн тонн пшеницы заявляет к закупу. На фоне этого понятно, что бизнесменам будет выгодно продать по более высокой цене, и в последнюю очередь вы будете думать о продовольственной безопасности и насыщении внутреннего рынка, – сказал директор департамента земледелия МСХ РК Азат Султанов.

Фото с сайта eldala.kz Мукомолы Казахстана за последние две недели столкнулись с крайне низким предложением зерна на внутреннем рынке и резким ростом цены. Сейчас уже стоимость пшеницы дошла до 160 тысяч тенге за тонну, но и её мало. От 50 до 70% мельниц в регионах остановились, многие работают с колёс. По заявлению мукомолов, запасов осталось примерно на одну-полторы недели, после чего мельницы остановятся на неопределенный срок. По данным Союза зернопереработчиков Казахстана, в Костанайской области уже встали более половины мельниц, в Карагандинской – около 15 из 36 функционирующих, в СКО, Павлодаре и Алматы абсолютное большинство приостановили работу.Но главная проблема, по его словам, заключается в том, что зерна нет в наличии. О том же говорят и другие мукомолы, требуя от Минсельхоза закрыть экспорт пшеницы и провести инвентаризацию всех запасов. Отмечается, что ранее цены на внутреннем рынке сдерживались за счёт ввоза более дешёвой российской пшеницы, которую использовали казахстанские мукомолы. Теперь, когда Россия полностью закрыла экспорт своего зерна, мельницы начали останавливаться. По данным Бюро национальной статистики, на 1 марта в Казахстане насчитывалось 5,9 млн тонн продовольственной пшеницы. Но мельники ставят эти данные под сомнение.При этом для зернопереработчиков стало неожиданностью, что правительство вместе с квотами на вывоз пшеницы решило лимитировать и вывоз муки: 300 тысяч тонн за два месяца. Как указал Евгений Ганн, отрасль и без ограничений стремительно сокращается: за последние четыре года экспорт казахстанской муки снизился на 1 млн тонн, или почти на 42% от объёмов, вывозимых в 2017-2018 годах. Вместе с тем сокращается и число перерабатывающих предприятий. Поэтому мукомолы просят снять ограничения на экспорт муки, которые планируется ввести с 15 апреля, ужесточить вывоз зерна путём полного запрета или введения экспортной пошлины, а также принять другие меры по поддержке зернопереработки. В Минсельхозе заявили, что устанавливаемые квоты соответствуют средним значениям экспорта зерна и муки за последние три года. В общей сложности за апрель и май с 2019 по 2021 годы вывозилось по 845 тысяч тонн пшеницы и 218 тонн муки.При этом он отметил, что правительство поддерживает предложение о проведении инвентаризации зерна, соответствующее поручение уже дал премьер-министр. Ревизию проведут Минсельхоз совместно с Нацбюро статистики с привлечением местных исполнительных органов. - Если данные статистики не подтвердятся, решение будет пересмотрено, – заверил Азат Султанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.