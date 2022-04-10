- По результатам проверки отдела жилищно-коммунального хозяйства района были выявлены нарушения прав перевозчиков. Им занизили выплаты субсидий. По представлению прокуратуры приняты меры по увеличению тарифов на субсидирование социально-значимых маршрутов на 20 миллионов тенге, - говорится в докладе.

- Несмотря на официальный 4% уровень инфляции в этом году, субъектам предпринимательства в указанной сфере надбавки за январь и февраль не выплачивались, - сообщается в пресс-релизе.

Иллюстративное фото из архива “МГ” Сообщается, что только за первый квартал этого года районная прокуратура защитила права 75 предпринимателей.В другом случае отдел образования Бурлинского района в 2020 году заключил договоры государственно-частного партнерства с предпринимателями на оказание услуг по организации питания в средних школах сроком на пять лет. Документом предусмотрены надбавки для покрытия возросших расходов в случае инфляции.По акту прокурорского надзора двум предпринимателям обеспечили компенсацию на сумму 22 миллиона тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.