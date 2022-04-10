Об этом стало известно из доклада прокуратуры Бурлинского района, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива “МГ”
Сообщается, что только за первый квартал этого года районная прокуратура защитила права 75 предпринимателей.
- По результатам проверки отдела жилищно-коммунального хозяйства района были выявлены нарушения прав перевозчиков. Им занизили выплаты субсидий. По представлению прокуратуры приняты меры по увеличению тарифов на субсидирование социально-значимых маршрутов на 20 миллионов тенге, - говорится в докладе.
В другом случае отдел образования Бурлинского района в 2020 году заключил договоры государственно-частного партнерства с предпринимателями на оказание услуг по организации питания в средних школах сроком на пять лет. Документом предусмотрены надбавки для покрытия возросших расходов в случае инфляции.
- Несмотря на официальный 4% уровень инфляции в этом году, субъектам предпринимательства в указанной сфере надбавки за январь и февраль не выплачивались, - сообщается в пресс-релизе.
По акту прокурорского надзора двум предпринимателям обеспечили компенсацию на сумму 22 миллиона тенге.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!