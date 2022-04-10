В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +16..+18, ночью похолодает до +7..+9.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +19..+21 градусов, ночью - +8..+10 градусов.

В Актобе ожидается дождь. Днём воздух прогреется до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов.

В Актау осадков не ожидается. Днём столбики термометра покажут +16..+18 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов.

По данным РГП "Казгидромет", 11 апреля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром также ожидается туман.