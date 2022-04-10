Фото предоставлено очевидцами По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла на улице Сырыма Датова сегодня, 10 апреля, примерно в 18:30. 50-летний водитель Duster не справился с рулевым управлением и врезался в столб. В салоне авто находился один. Мужчину повезли на медицинское освидетельствование. Другие подробности выясняются. Загоревшуюся машину тушили пожарные.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.