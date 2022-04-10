Авария произошла 10 апреля на пересечении улиц Жангир хана и Брусиловского, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". "Приора" загорелась после столкновения с легковушкой в Уральске ДТП произошло примерно в 22:00. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, "Приора" загорелась после столкновения с ВАЗ-21115. На месте работают сотрудники полиции. В пресс-службе ДЧС ЗКО отметили, что в течение 20 минут пожарным удалось потушить заговорившийся автомобиль. Позже стало известно о трёх пострадавших. Напомним, это второе ДТП за день в Уральске, где загорелся автомобиль.

IUULoaMnzbs

Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА