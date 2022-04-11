- В основном, нарушения касались маркировки - 100%, по органолептическим показателям - 3,4% (характеристики, оценённые при помощи органов чувств человека: зрения, вкуса, осязания, обоняния, слуха - прим. автора), по санитарно-химическим - 8% (в составе игрушек из Китая и Узбекистана обнаружено превышение уровня фенола, формальдегида, бензола, метилового спирта, гептана). Всем субъектам предпринимательства, занимавшихся продажей небезопасных товаров для детей, выдали предписания об устранении нарушений, - рассказали в пресс-службе комитета.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Комитет санитарно-эпидемиологического контроля за два месяца проверил 397 образцов. 173 игрушки не соответствовали требованиям. Из них, одна произведена в Казахстане, 16 - в странах ЕАЭС и 156 завезены с других стран.С реализации сняли 3,6 килограммов игрушек. Среди них были куклы, мягкие игрушки и наборы пластиковых фигурок.