В результате ДТП пострадали трое, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». "Приора" загорелась после столкновения с легковушкой в Уральске Авария произошла около 22 часов десятого апреля на пересечении улиц Жангир хана и Брусиловского. После столкновения Lada Priora и ВАЗ-21115, первая машина загорелась. Пожарным удалось за 20 минут потушить авто. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в результате аварии пострадали три человека. Мужчина 2000 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану голени. У его ровесника закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей предплечья. Мужчине 1998 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб височной области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.