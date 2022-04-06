Требование по обязательному предъявлению справки ПЦР или паспорта вакцинации сохраняется, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Казахстанцам разрешили въезжать семьями через сухопутную границу в Россию Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстан открывает сухопутную границу с Россией, Кыргызстаном и Узбекистаном. Решение об этом приняли на заседании МВК.
- Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК с 11 апреля приняла решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы Республики Казахстан в сухопутных пунктах пропуска с Российской Федерацией, Республиками Узбекистан и Кыргызстан, – говорится в сообщении.
Снимаются все ограничения по пересечению государственной границы РК авиасообщением. При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или паспорта вакцинации при наличии взаимного признания этих документов. Напомним, оперштаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России принял решение с 30 марта снять ограничения на въезд казахстанцев в РФ и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы. Ранее въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска для казахстанцев был ограничен. Пересекать границу могли лишь несколько категорий граждан. В посольстве РК в России были опубликованы правила въезда россиян в Казахстан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.