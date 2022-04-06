В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +13..+15, ночью похолодает до 0..+2. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +17..+19 градусов, ночью +5..+7 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер западный до 8 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

По республике ожидаются усиление ветра. На севере, западе и центре - туман, на юго-западе - пыльная буря, на юге и в горных районах – гроза.