Во время субботника запланирована массовая посадка деревьев, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе акимата Алматы анонсировали общегородской субботник - он пройдёт девятого апреля с 9 до 12 часов. На уборку улиц выйдут более двух тысяч коммунальщиков.
- Планируется очистка территории города после зимнего периода, уборка рекреационных зон, парков, скверов, дворовых территорий, а также прилегающих территорий к объектам торговли, общепита и других организаций. Запланирована массовая посадка деревьев. Руководителей организаций всех форм собственности, в том числе ОСИ, КСК, при необходимости просим обеспечить участников субботника инструментами, перчатками, мешками для сбора мусора на прилегающей территории и во дворах, - информировали в ведомстве.
Участникам рекомендуют оставлять мешки с мусором на обочинах дорог, откуда их заберут коммунальные службы.
Список мест проведения субботника по районам города:
В Алатауском районе в экопарке «Сосновый бор» запланирована массовая посадка деревьев и уборка территории на прилегающих зелёных зонах.
В Алмалинском районе массовое проведение субботника запланировано на восточном берегу озера Сайран.
В Ауэзовском районе – на западных берегах озера Сайран и реки Большая Алматинка южнее улицы Жандосова.
В Бостандыкском районе – по разделительной полосе пр. Абая.
В Жетысуском районе – вдоль Большого Алматинского канала им Д. Кунаева.
В Медеуском районе – улица Речка Казачка за ЖК «Восточка», вдоль Большого Алматинского канала им Д. Кунаева, улица Диваева от ВОАД до ПК «Горный гигант».
В Наурызбайском районе – проспект Абая в районе реки Каргалы и река Каргалы севернее ул. Байбак батыра.
В Турксибском районе – в логах по улицам Петрозаводская и Майлина.
Субботник власти планировали провести ещё в середине марта. Однако из-за сильных ливней его пришлось перенести.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!