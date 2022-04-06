– В камере нет никаких человеческих условий, прошу уполномоченные органы откликнуться, приехать в учреждение и помочь нам. Мы опасаемся за свою жизнь, боимся, что скоро упадёт потолок, он постоянно сыпется, розеток нет. Камера совсем маленькая, своими усилиями сделали освещение, санузел «ушатан», каждый день приходят опера, ищут какие-то телефоны, ломают всё. Здесь же находится кухня, и тут же спальное помещение. Пластиковых окон нет, они разбитые в хлам, розетку выдернули, чтобы мы ничего не могли вскипятить. Говорят, что содержат нас по евростандартам, но это не так. Государство на каждого осуждённого ежемесячно выделяет по 88 тысяч тенге, но здесь этими деньгами и не пахнет, - утверждает Шкапенко.

– В июле 2021 года я прибыл сюда в целости и сохранности, а восьмого февраля сюда зашли сотрудники, устроили обыск, избивали нас, сломали мне ногу. В данный момент она гниет (показывает на камеру ногу - прим. автора). Я два месяца ходил с помощью, мне никто не хочет помочь. Услышьте нас, помогите, - говорит Берик Набиев.

– Понятие евростандарт означает, что заключенные содержатся в камерах, а не в бараках, где живут по 60-70 человек. В камерах же содержатся от двух до четырёх человек. Шкапенко и Набиев являются злостными нарушителями и находятся в отряде строгих условий содержания. Камера, в которой они содержатся, соответствуют всем требованиям: вода есть, санузел работает, в камере проводится ремонт, потолок не рушится. Сотрудники нашего департамента уже выехали на место. Факты избиения так же не могу подтвердить, они являются злостными нарушителями и пользуются каждым моментом, чтобы получить послабления и улучшить условия, - рассказал Аскар Тлегенов.

– Оперативные сотрудники будут разбираться, откуда у них появился сотовый телефон, будет проводиться служебное расследование. По поводу ноги Набиева скажу, что медик его осмотрел, возили в больницу, никакого перелома нет, есть гной, видимо натёр где-то. Снимки все есть, можем всё предоставить, они просто оговаривают нас. По видео видимых признаков побоев нет, - заключил Аскар Тлегенов.

В распоряжение редакции «МГ» попало видео, на котором двое осуждённых учреждения уголовно-исправительной системы максимальной безопасности жалуются на условия содержания. По словам Александра Шкапенко, он был осуждён за кражу на пять лет, а через девять месяцев после прибытия в учреждение его признали злостным нарушителем и поместили в камеру со строгими условиями содержания. Сокамерник Александра Берик Набиев также отбывает наказание за кражу. Заместитель начальника ДУИС по ЗКО Аскар Тлегенов прокомментировал ситуацию. Видеозаписи были переданы в ЗКОФ международного бюро по защите прав человека и соблюдению законности, где пообещали изучить их.