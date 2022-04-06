В коммунальном предприятии опровергли информацию, которая распространилась в социальных сетях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Чаган заливает канализационными стоками: ТОО "Батыс су арнасы" ответили на заявление в Уральске В редакцию «МГ» прислали видео-жалобу, где автор ролика утверждает, что у реки Чаган прямо под мостом в сторону Зачаганска от воды исходит зловонный запах канализации. Он считает, что это результаты порыва канализационной сети и стока нечистот в реку.
- Вот мост, шлюзы, вода бежит. Но проблема только одна, тут воняет! Видать прорвало городскую канализацию. И всё это бежит и стекает в реку. На берегу находится невозможно, - говорит голос за кадром.
Экологи совместно с лаборантами ТОО «Батыс су арнасы» уже отобрали пробы для проведения анализов. В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что информация является недостоверной и не соответствует действительности. По факту распространения заведомо ложной информации коммунальное предприятие направило официальное заявление в полицию «для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности».