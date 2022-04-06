Их состояние оценивается как стабильное, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Отказали тормоза: автобус столкнулся с девятью машинами в Алматинской области Скриншот с видео Авария произошла в 11:30 шестого апреля в Карасайском районе. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что 35-летний водитель автобуса на дороге Алматы - Жандосова вследствие отказа тормозов допустил столкновение с девятью попутно следовавшими автомашинами (Toyota Camry, Nissan Patrol, Toyota Gracia, Kia Rio, Subaru Legacy, Toyota Carina, трактор и два Mercedes-Benz). В областном управлении здравоохранения информировали, что в Карасайскую межрайонную многопрофильную больницу поступило 12 пострадавших в ДТП.
- Состояние у всех стабильное. После необходимых медицинских осмотров 12 человек направлены на амбулаторное лечение по месту жительства, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в полиции отмечали, что пострадавшие - водитель и пассажиры автобуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.