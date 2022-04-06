Лидер либерально-демократической партии России ушёл из жизни после продолжительной болезни, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Умер Владимир Жириновский Фото: Вячеслав Володин/Telegram О смерти политика сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
- Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел... Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах, - написал Володин.
Владимира Жириновского госпитализировали второго февраля с диагнозом COVID-19.