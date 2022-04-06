Жителей просят не посещать парк ветеранов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как не потерять завязи плодов во время ночных холодов – уже проверенные способы В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что в регионе начался эпидемиологический сезон противоклещевой обработки.
- 7 и 8 апреля в «Парке ветеранов» специалистами проводятся дезинсекционные мероприятия. Просим не посещать в парк, чтобы соблюдать меры безопасности, - говорится в сообщении.
Сегодня, шестого апреля, жителей Алматы напугал дым в центре города, который оказался средством против обработки клещей.