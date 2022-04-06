- Несколько человек из находившихся в салоне автобуса пассажиров вместе с травмированным водителем доставили на медобследование в больницу Каскелена. На месте ДТП продолжают работать сотрудники патрульной полиции и дознаватели, - рассказали в ведомстве.

Скриншот с видео Авария произошла в 11:30 шестого апреля в Карасайском районе. В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что 35-летний водитель автобуса на дороге Алматы - Жандосова вследствие отказа тормозов допустил столкновение с девятью попутно следовавшими автомашинами (Toyota Camry, Nissan Patrol, Toyota Gracia, Kia Rio, Subaru Legacy, Toyota Carina, трактор и два Mercedes-Benz).О результатах проверки обещают сообщить дополнительно.