В доме женщины полицейские нашли окровавленную одежду, нож и другие доказательства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Окровавленная мама лежала в прихожей - сын жестоко убитой пенсионерки в Уральске Убитая Райхан Нигметова Начальник управления полиции Уральска Нурлан Бисенов сообщил, что полицейским удалось установить и задержать подозреваемую в громком убийстве 72-летней пенсионерки, которое потрясло всех горожан. Ею оказалась 35-летняя женщина, она ранее не была судима и на учёте в органах внутренних дел не состояла.
– Во время обыска по месту жительства были обнаружены вещественные доказательства, такие как окровавленная одежда и нож. Иные подробности в интересах следствия разглашению не подлежат.
Подозреваемая санкцией суда арестована на два месяца и находится в СИЗО. Напомним, о жестоком убийстве Райхан Нигметовой в Казахауле (микрорайон в посёлке Зачаганск) стало известно вечером 10 марта. В WhatsApp распространилось аудиосообщение, в котором говорится, что женщину убили днём, когда она находилась дома одна. В полиции факт подтвердили. Было заведено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.