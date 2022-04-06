Патрульные оставили Chevrolet Cobalt в одном из микрорайонов Атырау. За рулём находился 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, а на заднем сиденье авто обнаружено оружие. Медицинское освидетельствование подтвердило опьянение водителя. В отношении него составлен административный протокол, собранные документы направлены в специализированный суд по административным делам. Пневматическая винтовка без соответствующих документов передана в следственно-оперативную группу для проверки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.