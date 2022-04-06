- Вот мост, шлюзы, вода бежит. Но проблема только одна, тут воняет! Видать прорвало городскую канализацию. И всё это бежит и стекает в реку. На берегу находится невозможно, - говорит голос за кадром.

- По информации ТОО «Батыс су арнасы», порыва канализационных сетей не было. Говорят, что такой запах появился после открытия шлюзов, - пояснил он.

В редакцию «МГ» прислали видео-жалобу, где автор ролика утверждает, что у реки Чаган прямо под мостом в сторону Зачаганска от воды исходит зловонный запах канализации. Он считает, что это результаты порыва канализационной сети и стока нечистот в реку.Заместитель руководителя департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев отметил, что экологи отреагировали сразу же и уже выехали совместно с лаборантами ТОО «Батыс су арнасы» на место для отбора проб.Экологи пообещали в ближайшее время уже озвучить результаты проведенного анализа.

