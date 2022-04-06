Санврачи отобрали пробы воды в затопленных районах ЗКО
Опасных веществ в составе воды не обнаружили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что в паводковый период специалисты проводили контроль качества воды на территории области.
В марте провели следующие исследования:
Бактериологический анализ централизованной воды, всего 190 проб. Из них положительный один. Несоответствие обнаружено в Теректинском районе, по итогам приняты противоэпидемические меры. После отобраны пробы в двойном объёме, результат отрицательный.
Бактериологический анализ децентрализованной воды, всего проб 14, из них положительных не обнаружено.
Химический анализ централизованной воды, всего проб 191, из них положительные – 28. Несоответствие обнаружено в районе Байтерек и в Акжайкском, Сырымском, Таскалинском, Теректинском районах.
Химический анализ децентрализованной воды, всего 15 проб, из них положительных - 4. Несоответствие обнаружено в Сырымском, Теректинском районах. Причины не соответствия санитарно-химического исследования воды в основном имеют природное явление.
Стоит отметить, что по области опасная паводковая ситуация сохраняется в трёх районах: Каратобинский, Жанибекский, Бурлинский. Со всех подтопленных территорий отобраны анализы водопроводной воды на бактериологическое и санитарно-химические исследования, все результаты оказались в пределах нормы.
– На местах временной эвакуации ведётся круглосуточное дежурство специалистами территориальных управлений. Санврачи предупреждают жителей о заболеваниях, которые могут развиться в паводковый период и о мерах профилактики заболеваний. Во время паводка могут развиться неблагоприятные эпидемиологические ситуации, вызывающие инфекционные заболевания. Водным путем передаются: гепатиты, холера, брюшной тиф, паратифы, дизентерия, лептоспироз, туляремия (загрязнение питьевой воды выделениями грызунов), сальмонеллез, глисты. Среди вирусных заболеваний, передающихся водным путем, превалирующее место занимает кишечная группа вирусов, в том числе энтеровирусы, гепатит-А, - сообщили в ДСЭК по ЗКО.
Санврачи рекомендуют жителям региона тщательно соблюдать правила личной гигиены, а при проявлении симптомов острого инфекционного заболевания (повышения температуры тела, рвота, жидкий стул) незамедлительно обратиться к врачу.
Напомним, уже неделю в области наблюдается интенсивное таяние снега из-за резкого потепления. Талыми водами было разрушено здание сельской школы в селе Шалгай Каратобинского района. Позже ситуация ухудшилась и в других районах области. Для помощи пострадавшим был открыт единый счет, куда жители ЗКО могут перечислять деньги. Также желающие могут помочь одеждой, продуктами и лекарствами.
