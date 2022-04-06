Размеры пенсий и пособий дополнительно проиндексируют ещё на 4%, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО цыганка подменила 1,9 млн тенге на фальшивки в доме пенсионерки Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в ходе заседания мажилиса.
- Буквально вчера правительством одобрено принципиально важное решение. В связи с изменением коридора инфляции 8-10% размеры пенсий и пособий предусматривается дополнительно проиндексировать ещё на 4%, что в совокупности обеспечит рост всех социальных выплат на 9%, а солидарной пенсии на 11%, по отношению к 2021 году, - сказал Тугжанов.
Увеличение коснётся 4,2 млн получателей социальных выплат (солидарная пенсия на 11%, базовая пенсия на 9%, все пособии и выплаты на 9%). На эти цели в проекте уточнённого бюджета дополнительно предусмотрено 111 млрд тенге. Индексация пенсий и пособий уже проводилась в начале года.