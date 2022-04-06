Вблизи завода разбросан мусор, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Трансформаторный завод оштрафовали на 300 тысяч тенге за нарушение благоустройства в Уральске Пятого апреля заместитель акима города Мирас Мулкай заявил, что отныне в Уральске будут строго контролировать соблюдение правил благоустройства и любителей не доносить мусор до контейнера будут штрафоваться без предупреждения. Размер штрафа, кстати, внушительный: для физических лиц он составит до 20 МРП (61,1 тысячи тенге), а для юридических лиц - до 100 МРП (306 тысяч тенге), и это только за первое нарушение. При повторном нарушении в течение года размер штрафа будет удваиваться. Сегодня, шестого апреля, Мирас Мулкай сообщил, что за нарушение правил благоустройства (несвоевременная уборка территории) оштрафовали Уральский трансформаторный завод на 100 МРП (306 тысяч тенге). Трансформаторный завод оштрафовали на 300 тысяч тенге за нарушение благоустройства в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено акиматом Уральска