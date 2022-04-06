Позже выяснилось, что это было не возгорание, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Алматинцев напугал дым в центре города Скриншот с видео Видео появилось на Telegram-канале «За нами уже выехали». Дым сняли водители, проезжающие по проспекту Назарбаева выше Сатпаева. В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что в «101» и «112» сообщений о возгорании не поступало.
- На сообщение в социальных сетях и видео среагировал ДЧС, направив пожарные расчёты. Прибыв на место, получена информация, что возгорание не подтвердилось, - сообщили в ведомстве.
Как оказалось, в сквере проходила противоклещевая обработка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.