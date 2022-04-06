Он находился в состоянии алкогольного опьянения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Голый мужчина бегал по взлётной полосе аэропорта Алматы Скриншот с видео Видео прогулки «в костюме Адама» опубликовано в telegram-канале Kozachkov offside (внимание, видео 18+). Голый мужчина перелез через ограждение аэропорта Алматы и пробежался по взлётно-посадочной полосе. В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что инцидент произошёл после полуночи шестого апреля. Мужчину 1997 года задержали на ВПП сотрудники Службы авиационной безопасности.
- При задержании вёл себя неадекватно. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у задержанного выявлено алкогольное опьянение лёгкой степени, - сообщили в департаменте.
В отношении нарушителя составили сразу три административных протокола: «За распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», «Мелкое хулиганство» и «Проход без надлежащего разрешения по территории аэропортов». Административные материалы направлены в суд.