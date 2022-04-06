на реке Кушум, Кировском, Битикском, Донголюкском и Пятимарском водохранилищах – с 1 мая по 15 июня;

на озере Шалкар, в озёрах Жайык-Кушумской оросительно-обводнительной системы, в озёрах и реках Камыш-Самарской системы – с 1 мая по 31 мая;

на других водоёмах ЗКО – с 1 мая по 15 июня.

на реке Жайык (Урал) в пределах ЗКО со всеми пойменными водоемами (старицы, разливы, протоки, узеки)- с 15 мая по 15 июня;

на других водоемах в пределах ЗКО – с 1 мая по 31 мая;

на других водоемах в пределах ЗКО – с 1 мая по 31 мая;

запрет на повсеместный отлов раков с 1 апреля по 15 июня 2022 года.

– Собираясь на рыбалку, вместе с путёвкой возьмите с собой удостоверение личности. На незакрепленных водоёмах можно ловить бесплатно на одного рыбака до пяти килограмм без какого-либо разрешения. Перечень закреплённых водоёмов можно получить в управлении рыбной инспекции по ЗКО и в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО. Рыбачить нельзя у плотин, шлюзов и мостов, на протоках, соединяющих озера между собой и основной рекой, подводящих каналах и отводах мелиоративных систем, на расстоянии ближе 500 метров перед устьями рек и каналов в обе стороны от их впадения и на расстоянии ближе 500 метров вглубь водоёма, а также на расстоянии 1500 метров вверх по реке и каналу, - рассказала Гульсара Ермуханова.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный специалист управления рыбной инспекции по ЗКО Асель Муханова сообщила, что в нашей области. По Жайык-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну в пределах ЗКО в период нереста и размножения рыбных ресурсов и других животных введён запрет на рыболовство в следующих местах:Запрет на рыболовство с применением непромысловых орудий лова:Главный специалист управления рыбной инспекции по ЗКО Гульсара Ермуханова говорит, что в нашем регионе достаточно рыбаков, которые занимаются любительской рыбалкой. Несмотря на погодные условия, жители разных возрастов предпочитают сидеть на берегу водоёма. Прежде чем выходить на рыбалку, необходимо знать, закреплён ли водоём или является резервным, так как. Путёвку можно получить в специализированных магазинах или на водоёмах у егерей.Также рыболовство запрещается в зимний период на рыбозимовальных ямах, в нерестилищах при нересте, с использованием взрывных устройств, химических и ядовитых веществ, а также огнестрельного оружия, с применением видов и способов рыболовных снастей. Во всех случаях запрещается загрязнение водных объектов и ухудшение естественных условий жизни водных биоресурсов. Несоблюдение правил рыболовства влечёт административную ответственность. На физическое лицо налагается штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.