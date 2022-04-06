- 33-летний мужчина ранее трижды судим за кражи и грабежи. Он был задержан и доставлен в полицию. При очной ставке потерпевшая опознала напавшего на неё мужчину. Похищенный им телефон найден и возвращён владелице, - сообщил заместитель начальника Жамбылской районной полиции Айдын Жексенбаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл в начале марта в Алматинской области. 39-летнюю женщину неизвестный подкараулил возле уличного туалета и изнасиловал. А после насильник отобрал у своей жертвы дорогостоящий телефон. Несмотря на сумерки, потерпевшая запомнила и смогла чётко описать приметы обидчика, что помогло полицейским оперативно задержать его.Подозреваемому инкриминируют статьи «Изнасилование» и «Грабёж». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.