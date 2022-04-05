11 лет тюрьмы запросил прокурор для экс-замакима Атырауской области
4 апреля завершилось судебное разбирательство по делу бывших первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя управления строительства Тимура Басарова, сообщает azh.kz.
Суд приступил к прениям сторон. Таубаев и Басаров обвиняются по ч. 3 ст. 24, ч. 4 ст. 366 УК РК «Покушение на получение взятки в особо крупном размере».
Первым выступил прокурор Нуржан Жангереев. По его утверждению, в разгар пандемии летом и осенью 2020 года Таубаев, в силу своего должностного положения курируя ряд управлений областного акимата, занимался своим личным обогащением.
- Вместо того чтобы активно включиться в организационный процесс по оказанию содействия в оздоровлении населения, он решил использовать данный период для личного обогащения, определив для себя денежный эквивалент приоритетом по объекту «инфекционная больница», - сказал прокурор.
Он считает, что вина подсудимых полностью доказана в главном судебном разбирательстве. При этом попросил суд учесть смягчающие обстоятельства в отношении Таубаева и Басарова, а именно их семейное положение и наличие на иждивении несовершеннолетних детей, не были ранее не судимы, наличие положительных характеристик с места работы и по месту проживания.
Также прокурор попросил суд учесть смягчающие обстоятельства в отношении Басарова в связи с его частичным признанием вины и раскаянием в содеянном и наличием на иждивении пожилых родителей и дяди-инвалида.
Вместе с тем Жангереев попросил учесть и отягчающие обстоятельства в связи с особо тяжким коррупционным преступлением, совершённым подсудимыми.
- Отягчающим уголовную ответственность Таубаева прошу учесть совершение уголовного правонарушения с нарушением принятой им присяги. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность Басарова, сторона обвинения не установила.
Учитывая их личности и поведение до и после совершения преступления, прихожу к выводу о назначении им наказания в виде лишения свободы, так как исправление подсудимых без изоляции от общества невозможно, - сказал прокурор.
Он попросил суд назначить Таубаеву 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, а Басарову – 8 лет и 5 месяцев лишения свободы с тем же пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Напомним, 10 сентября 2020 года, первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге. Позже адвокат заместителя акима Игорь Вранчев прокомментировал задержание чиновника. Сам Нурлан Таубаев опроверг свою причастность к совершению коррупционного преступления. В апреле прошлого года началось главное судебное разбирательство над экс-чиновниками.
