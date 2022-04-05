Удаляйте семена

Чтобы лук не был жгучим

Как не дать картофелю прорасти и сохранить его аппетитный цвет

Как быстро сварить свеклу

Как оставить насыщенный цвет у варенного брокколи

Фото с сайта pexels.com По данным ВОЗ взрослый человек ежедневно должен съедать не менее полкилограмма овощей. Это позволит наладить работу желудочно-кишечного тракта и обогатить витаминами и минералами организм. Мы вам расскажем несколько лайфхаков, которые научат вас мастерски готовить овощи.Если в решили приготовить рагу из кабачков, то вам необходимо удалить семена. Тем более они бывают у созревших плодов жесткими и не особо съедобными. Очень легко и усилий это можно сделать с помощью ложки для мороженного.Этот овощ имеет особо резкий вкус и запах. И чтобы его нашинковать, хозяйкам приходиться изрядно порыдать над ним. Слезы то и дело, льют ручьем. Поэтому после очистки луковицы отправляйте ее на 15 минут в емкость с холодной водой. Шинковка станет более приятней. А если очищенный овощ отправить в холодильник на часик, то он станет менее агрессивным.Все очень просто, выполняйте элементарные правила хранения овоща. Подберите для него сухой и прохладное место в вашем доме. А наверх ящика с картофелем (ему нужно дышать, поэтому не держите в полиэтиленовом пакете) положите несколько яблок. Тогда картофель прорастать не будет. Если так случилось, что вы очистили картофель, а вам срочно нужной уйти, для того, чтобы он не потемнел поместите его в емкость с холодной водой и добавьте к нему ломтик лимона.Она очень полезна для организма, этот овощ едят и с удовольствием дети. Чтобы сократить время ее приготовления, проварите овощ в кипящей воде около получаса, а затем отправьте под струю ледяной воды. Резкий перепад температур позволит полностью дойти до готовности овощу.Невероятно полезный овощ даже рекомендуют педиатры для прикорма малышам. Овощ очень хорошо поддерживает силу иммунитета. А для того, чтобы сохранить насыщенный зеленый цвет брокколи при варке, достаточно прокипятить его всего лишь две-три минуты, затем отправить в емкость со льдом. Овощ будет полностью готов к употреблению и не потеряет насыщенного цвета. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.