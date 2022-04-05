Фото с сайта Pixabay.com Перед тем, как начать принимать витамины, рекомендуется обратиться к специалисту, который сможет подобрать препарат, который показан вашему здоровью, при этом учтёт все тонкости сочетания витаминов. Пить витамины нужно осознанно и учитывать их сбалансированность. Вы должны изучить состав препаратов, показания, а так же рекомендуемое время и знать разницу между разницу между жирорастворимыми и водорастворимыми витаминами. Ведь некоторые из них могут не сочетаться друг с другом и мешать организму осваивать их. Во время первого приёма пищи необходимо принимать железо, витамин С, витамины группы В, омега-3, цинк, йод, витамин Д, витамин К, магний цитрат и малат. Ведь большинство из них имеют бодрящий эффект. А вот днем подойдут такие витамины как А, Е, С, Д, К, медь. Вечером специалист рекомендует пить витамин С, цинк, селен, магний, так как они успокаивают и никак не влияют на сон. Витамин С и витамины группы В относятся к водорастворимым видам, они не копятся в организме и быстрее выводятся. Их можно принимать в любое время дня и запить большим количеством воды, так они быстрее освоятся. А вот витамины А, Д, Е и К копятся в печени и относятся к жирорастворимым. Их лучше пить во время плотного обеда или ужина. На голодный желудок пьют аминокислоты и коллаген, так они лучше освоятся. Сочетать между собой можно витамины Д, К и С. При этом кальций разрешается принимать вместе с витамином Д и К. Это очень мощное сочетание и положительно влияет на состояние костей. Так же можно дополнить их такими витаминами как магний и фосфор. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.