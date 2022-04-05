В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +10..+12, ночью похолодает до -1..+1. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +17..+19 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +10..+12 градусов. Ночью похолодает до -1..+1 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +8..+10 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

Большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием поля высокого давления, с которым сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.