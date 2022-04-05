В Уральске сохраняется угроза паводка от рек - начальник УЧС
О паводковой обстановке рассказал начальник УЧС Уральска Амангельды Ешмуханов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам начальника УЧС Уральска Амангельды Ешмуханова, в городе были заблаговременно начаты противопаводковые мероприятия. В этом году в марте выпало много снега, почти такое же количество, как и за всю зиму.
- На сегодняшний день остается угроза паводка от рек. Ситуация стабильная, река Урал поднялась на 9 сантиметров, Чаган на 4 сантиметра, Деркул на 8 сантиметров. Несмотря на то, что до опасного уровня воды в реках, ему предстоит подняться на 7-8 метров, расслабляться не стоит. Талый снег из России, который подпитывает реки Чаган и Урал в связи с резким таянием может ударить волной. В таком случае будут подтоплены садоводческие товарищества, которые находятся в поймах рек, - пояснил Амангельды Ешмуханов.
Он отметил, что сейчас в городе возводят мешкотарами вал самой низкой точки, это садоводческое общество Вымпел и садовое товарищество Мелиоратор. На территории города находится 86 опасных к подтоплению участков, 75 садоводческих товариществ расположенных в поймах рек. В них постоянно проживают более 13 тысяч человек.
- Те люди, которые живут на местах разлива рек, соберите документы и положите в пакеты, а также соберите вещи, чтобы в период эвакуации не тратить время на сборы. Если имеется живность определите ее в более безопасные места. Если наши сотрудники будут объявлять эвакуацию, просим не паниковать. У нас имеется 27 эвакопунктов. На случай паводка акиматом заключен договор с гостиницами, где будут размещаться те, у кого нет родственников и временного жилья, - сообщил начальник УЧС Уральска.
К слову, пик половодья на реке Урал в Уральске наблюдается с 1 по 15 мая.
Напомним, недавно в ходе совещания аким Уральска Абат Шыныбеков отметил, что в городе может подтопить дачи в этом году.
