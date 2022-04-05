- На апрель - три тысячи тонны, на май – 5.5 тысяч тонн, на июнь - три тысячи тонны. Оператором по поставке определены ТОО «Нефтэк» и ТОО «Архар Бизнес». Стоимость дизельного топлива составляет 184-188,5 тенге за литр. Объём выделенного дизельного топлива полностью достаточен для своевременного проведения весенне-полевых работ, - пояснил Умашев.

- Площадь зерновых культур составит 213,7 тысяч гектаров, из них 57 тысяч гектар озимых зерновых культур были засеяны осенью. Соответственно сев яровых зерновых культур планируется провести на площади 156,7 тысяч гектаров. Яровой пшеницей планируется засеять 102 тысячи гектаров или 65%, ячменем – 45,2 тысячи гектаров или 29%, просом – 2,6 тысячи гектаров (1,7%) и прочими зерновыми культурами – 6,9 тысяч гектаров (4,4%), - рассказал заместитель руководителя управления.

- Помимо программ субсидирования, на кредитование весенне-полевых работ в целом по республике через АО «Аграрная кредитная корпорация» выделено 194 миллиардов тенге. В том числе в области по программе «Кендала» выделено 950 миллионов тенге (по ставке 5%) и по программе «Агробизнес» 250 миллионов тенге (по ставке 17%) которые выдаются через областной филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» и его районные кредитные товарищества, - пояснил Денис Умашев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Дениса Умашева, для проведения весенне-полевых работ с Атырауского нефтеперерабатывающего завода выделено удешевлённое дизельное топливо в объёме 11,5 тысяч тонн.Также он отметил, что в этом году в соответствии с рабочими планами общая площадь сельскохозяйственных культур составит 520,5 тысяч гектаров.К слову, в области имеются 100% запасы зерновых, масличных, кормовых культур и картофеля.Между тем в этом году для повышения урожайности и качества продукции выделено 153 миллиона тенге на субсидирование удобрений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.