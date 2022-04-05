Заключение специалистов будет готово через 10-15 дней, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Учёных привлекли для определения болезни, от которой гибнет скот в Атырауской области В социальной сети распространилась информация о массовой гибели скота в Атырауской области. Только в Кызылкогинском районе в крестьянском хозяйстве «Ойтан» от неизвестной болезни пало более 200 овец и 10 голов крупного рогатого скота. Массовая гибель лошадей отмечалась в Исатайском и Курмангазинском районах. Тогда руководитель управления ветеринарной станции Атырауской области Азамат Айткалиев говорил, что местные ветеринары отобрали пробы крови у больных животных и 25 марта отправили их в Областную ветеринарную лабораторию и в Национальный референтный центр ветеринарии. По результатам акта исследования Национального референтного центра ветеринарии, в пробах больных животных не обнаружены возбудители болезней инфекционной анемии и ринопневмонии лошадей, результаты анализов областной лаборатории ещё не вышли. На специальном совещании руководитель управления сельского хозяйства Амангельды Саламат сообщил, что вместе со специально прибывшими из Алматы специалистами и созданной комиссий побывал в Исатайском, Курмангазинском и Кзылкогинском районах. По его словам, для исследований взята кровь и пробы с внутренних органов скота, предположительно охваченных болезнью. Специалист Казахского научно–исследовательского института ветеринарии Серикбай Кадыров проинформировал о предварительных результатах.
- Пока можно сказать следующее: у заболевших животных нет опасной, грозящей массовым заражением инфекции. Хотя, как мы заметили, состояние заболевшего скота плохое из-за ненадлежащего ухода. О конкретном заключении сообщим после получения результатов лабораторных исследований. Для этого потребуется примерно 10-15 дней. В целом, у заболевших животных наблюдаются признаки нервно -паралитической интоксикации. А пока, до получения заключения экспертизы, рекомендуем проводить курс деинтоксикации с применением специального раствора, - сказал Кадыров.
Аким области Махамбет Досмухамбетов поручил ответственным лицам принять меры по профилактике заболеваний скота и организовать работу по профилактическому лечению в соответствии с полученными инструкциями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.