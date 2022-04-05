- Пока можно сказать следующее: у заболевших животных нет опасной, грозящей массовым заражением инфекции. Хотя, как мы заметили, состояние заболевшего скота плохое из-за ненадлежащего ухода. О конкретном заключении сообщим после получения результатов лабораторных исследований. Для этого потребуется примерно 10-15 дней. В целом, у заболевших животных наблюдаются признаки нервно -паралитической интоксикации. А пока, до получения заключения экспертизы, рекомендуем проводить курс деинтоксикации с применением специального раствора, - сказал Кадыров.Аким области Махамбет Досмухамбетов поручил ответственным лицам принять меры по профилактике заболеваний скота и организовать работу по профилактическому лечению в соответствии с полученными инструкциями. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
