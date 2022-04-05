- В связи с установившейся в Алматы среднесуточной температуры воздуха более +8 градусов и выше, зафиксированной гирдрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, и принимая во внимание долгосрочный прогноз погоды, акиматом города Алматы принято решение завершить отопительный сезон пятого апреля 2022 года, - сообщили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Алматы сообщили о завершении отопительного сезона.Вот уже несколько дней столбики термометра в южной столице днём поднимаются до +23 градусов.