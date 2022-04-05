В акимате назвали адреса уральцев, которые выбрасывают мусор и «лимонад» из окон
Отныне горожане, не соблюдающие правила благоустройства города, будут привлекаться к ответственности без предупреждения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Заместитель акима города Мирас Мулкай заявил, что отныне в Уральске будут строго контролировать соблюдение правил благоустройства и любителей не доносить мусор до контейнера будут штрафоваться без предупреждения. Размер штрафа, кстати, внушительный: для физических лиц он составит до 20 МРП (61,1 тысячи тенге), а для юридических лиц - до 100 МРП (306 тысяч тенге), и это только за первое нарушение. При повторном нарушении в течение года размер штрафа будет удваиваться.
– Совместно с полицейскими будет проводиться мониторинг. Мы официально предупреждаем предпринимателей и горожан, что будем проверять всё, начиная с прилегающей территории, и заканчивая фасадами. Первые штрафы по городу уже есть. Только с начала года за нарушение правил благоустройства выписаны штрафы в размере 10 миллионов тенге. Эти деньги мы направим именно на оборудование контейнерных площадок. Мы вынуждены прибегнуть к таким мерам наказания, так как уральцы не перестают выбрасывать мусор в неположенном месте, - рассказал Мирас Мулкай.
Не для кого не секрет, что в городе есть такие дома, жители которых напрочь не соблюдают правила благоустройства и предпочитают выбрасывать мусор прямо из окон своих квартир. Замакима города даже перечислил адреса:
– Каждый год мы под окнами этих домов собираем «лимонады» (биологическая жидкость в бутылках - прим. автора). В прошлом году по общежитию на Х.Чурина мы оштрафовали всего три человека. Это те люди, которых нам удалось поймать. Но мы не можем посадить там полицейских, которые будут ночами и днями сидеть и смотреть за 120 окнами. При этом контейнеры находятся в непосредственной близости рядом с этими домами, мусор вывозится вовремя, по графику. У людей отсутствует ответственность, будем привлекать и штрафовать, другого выхода у нас нет, - отметил Мирас Мулкай.