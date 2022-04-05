– Сложилось такое впечатление, что вода специально пришла смыть наш посёлок. Сегодня село выглядит как будто по нему прошел сильнейший ливень. В домах воды уже нет, зато на улицах есть, кое-где можно даже увидеть водоросли. Сложнее всего приходится тем, чьи дома затопило. Они до сих пор находятся в школе и в садике. При мечети Жанибекского района собрали для них помощь. У них ничего не осталось, элементарно даже средств гигиены и детских вещей. В некоторых частях села нет газа, вода смыла газовую трубу, а на улице ведь ещё холодно, дома дети. Надеюсь, вскоре восстановят, - говорит девушка.Житель села Рамиль Калиахметов рассказал, что среди людей пострадавших нет. Всего затоплено 97 домов. Ликвидацией последствий подтопления занимаются спасатели, сотрудники пограничной службы и сами сельчане. Напомним, уже неделю в области наблюдается интенсивное таяние снега из-за резкого потепления. Талыми водами было разрушено здание сельской школы в селе Шалгай Каратобинского района. Позже ситуация ухудшилась и в других районах области. О паводковой обстановке на утро 4 апреля, можно посмотреть здесь. Также сегодня сообщалось, что в Уральске может подтопить дачи. Для помощи пострадавшим был открыт единый счет, куда жители ЗКО могут перечислять деньги. Также желающие могут помочь одеждой, продуктами и лекарствами. vh3Zg7URpxI?feature=share C90Auh7VnsY?feature=share Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео предоставлено Рамилем Калиахметовым
