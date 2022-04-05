Посмотреть эту публикацию в Instagram

- Их поимка – дело времени. Проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на задержание виновных и их привлечение к ответственности, - сообщили в ведомстве.

Скриншот с видео Видео появилось в социальных сетях. В описании говорится, что преступление произошло на одном из СТО. Один из недовольных клиентов привёл друзей, чтобы разобраться с мастером.В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что расследование ведёт управление Жетысуского района. Личности подозреваемых установлены.Ход расследования взят на контроль прокуратурой Жетысуского района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.