Полиция занимается розыском подозреваемых, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Видео появилось в социальных сетях. В описании говорится, что преступление произошло на одном из СТО. Один из недовольных клиентов привёл друзей, чтобы разобраться с мастером.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что расследование ведёт управление Жетысуского района. Личности подозреваемых установлены.
- Их поимка – дело времени. Проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий, направленных на задержание виновных и их привлечение к ответственности, - сообщили в ведомстве.
Ход расследования взят на контроль прокуратурой Жетысуского района.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!