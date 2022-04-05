– Конечно, акимат несёт ответственность за чистоту и порядок в городе, но ответственность не снимается и с горожан, с предпринимателей. На все субботники массово выходят работники госучреждений, бюджетники и студенты. Каждый год мы убираемся на одних и тех же территориях - это северо-восточная часть города, микрорайон Жулдыз и так далее. В этом году мы хотим призвать и горожан, - говорит он.

– По субботам и воскресеньям полигоны будут принимать мусор бесплатно. Это касается тех, кто на своей машине захочет вывезти отходы. Контейнерная площадка предназначена для ТБО, а наши люди выбрасывают старую мебель, телевизоры, холодильники, кожаные диваны. Кстати, там можно найти хорошую мебель. В городе есть пункты приёма для каждой категории мусора, - отметил Мирас Мулкай.

Фото из архива "МГ" В Уральске с девятого апреля по 21 мая пройдёт двухмесячник по санитарной очистке города. На протяжении шести недель каждую субботу горожане будут выходить на субботник. Заместитель акима города Мирас Мулкай отмечает, что наряду с госслужащими, бюджетниками, студентами и коммунальными службами, убирать улицы Уральска должны и сами горожане.Руководитель отдела ЖКХ, ПТиАД Жандос Дуйсенгалиев рассказал, что территория города разделена на 20 округов, а при ЖКХ создана мониторинговая группа, которая будет следить за ходом субботников. Скверы и парки будут убирать крупные госорганы и бюджетные организации. Два субботника посветят озеленению города, остальные - чистоте улиц и берегов. Собранный мусор горожане могут складировать вдоль дорог, а коммунальные службы вывезут его на специальные полигоны: вдоль трассы Уральск - Саратов и в районе посёлка Асан.Во время субботников высадят саженцы деревьев. Кстати, власти города обещают бесплатно раздавать их жителям. Однако они должны быть высажены в общественных местах.