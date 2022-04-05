– Во-первых, перевели ЕНТ в электронный формат и сделали процедуру максимально честной. Установленные камеры, система прокторинга и трансляция не должны смущать вас, эта мера необходима для справедливых результатов. Во-вторых, ЕНТ проходит не один, а четыре раза. И пусть это стоит немалых усилий наших сотрудников, но мы знаем, что это минимизирует ваши переживания и дает сразу несколько возможностей поступить в вузы. Ну и самая хорошая новость. Я вижу тысячи ваших тэгов в Instagram с просьбами дать возможность сдавать ЕНТ для поступления на грант не один, а два раза. При принятии решений для нас главный приоритет - интересы школьников. Поэтому и в этот раз мы приняли решение в вашу пользу, и у вас будет две попытки сдать ЕНТ и поступить на грант. Это снизит эмоциональную нагрузку и напряжение, - написал министр.Асхат Аймагамбетов отметил, что для детей с особыми потребностями созданы дополнительные условия. С этого года им добавили дополнительно 40 минут для выполнения заданий, которые, к тому же будут без рисунков, схем и диаграмм. А ещё выпускникам разрешили пользоваться калькуляторами. Вместе с тем, с этого года школьники получат не только информацию о баллах на ЕНТ, но и тематический анализ результатов по каждому предмету. Это, по словам министра, позволит выпускникам проанализировать свои слабые стороны и подтянуть знания. К слову, в этом году выделено на 15 тысяч больше грантов, а размер стипендии увеличивается на 15%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
