Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили, что шестого апреля с 9 до 17 часов отопление и горячая вода не будут поступать в жилые дома и здания, расположенные в микрорайонах Алмагуль и Казахфильм. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.