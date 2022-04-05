– К примеру, установлены факты проведения занятий одними и теми же преподавателями в одно и то же время в двух разных группах с разными языками обучения. Хотя в учебной нагрузке преподавателей аудиторные занятия по каждой группе были рассчитаны отдельно. Более того, некоторые занятия в вузе вообще не проводились. Допущены нарушения по разработке и утверждению образовательных программ. Вместе с тем образовательные программы Атырауского инженерно-гуманитарного института, по которым обучались студенты, не соответствовали программам, внесенным в реестр МОН. В результате студенты не в полном объеме освоили учебные дисциплины. Кроме того, учебный процесс не обеспечен качественным профессорско-преподавательским составом, - отметила руководитель управления комитета Эльвира Сапарбекова.Проверка показала, что в Атырауском инженерно-гуманитарном институте также не сформированы внутренняя система обеспечения качества и необходимая материально-техническая база. По ряду образовательных программ нет учебной, методической и научной литературы, то есть не созданы условия для получения студентами качественного образования. Это подтвердили и результаты среза знаний обучающихся: 90% студентов института не смогли набрать пороговые баллы. Отметим, что согласно нормам типовых правил, студенты с момента лишения вуза лицензии имеют право перевестись в другие вузы для продолжения обучения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
