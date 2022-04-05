Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на пульт спасателей в два часа ночи поступило сообщение о том, что мужчина пытается спрыгнуть с балкона квартиры на пятом этаже жилого дома по улице Алмазова. Спасатели прибыли на место, вовремя смогли открыть дверь квартиры и оказать психологическую помощь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.