Также неравнодушные жители несут на склад по улице Г. Караша одежду, средства гигиены и медикаменты, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Более двух миллионов тенге поступило на спецсчет для пострадавших от паводка В ЗКО На странице в Facebook исполнительный секретарь областного филиала партии AMANAT Мурат Мукаев сообщил, что за сутки собрано более двух миллионов тенге, восемь тонн муки, три тонны картофеля, 402 мешка макарон, 200 ящиков чая, 716 литров подсолнечного масла и 10 отопительных печей для домов. Всю отчётность по деньгам предоставила на странице в Facebook Гаухар Шайхиниязова, которая заведует приёмной филиала партии. Руководитель волонтёрского штаба Адилгерей Зулхаров отвечает за сбор вещей первой необходимости, медикаментов и одежды на складе, расположенном по адресу: Г. Караша, 16. С 8:00 до 12:00 они ежедневно находятся там и упаковывают вещи, которые приносят люди.
- Есть много новых вещей, несут абсолютно всё. Мы созванивались с волонтёрами из районов, где пострадали от паводка. Нам необходимо собрать канцелярские товары для школьников и детские вещи (школьного возраста). К сожалению, есть и те люди, которые приносят нам слишком изношенные вещи, одним словом, избавляются от хлама в доме, - пояснил Адилгерей Зулхаров.
Напомним, уже неделю в области наблюдается интенсивное таяние снега из-за резкого потепления. Талыми водами было разрушено здание сельской школы в селе Шалгай Каратобинского района. Позже ситуация ухудшилась и в других районах области. О паводковой обстановке на утро 4 апреля, можно посмотреть здесь. Также сегодня сообщалось, что в Уральске может подтопить дачи. Для помощи пострадавшим был открыт единый счет, куда жители ЗКО могут перечислять деньги. Также желающие могут помочь одеждой, продуктами и лекарствами. Паводковую обстановку на утро 5 апреля, можно посмотреть здесь. Более двух миллионов тенге поступило на спецсчет для пострадавших от паводка В ЗКО Фото Медета МЕДРЕСОВА