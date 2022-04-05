Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что в поправках в республиканский бюджет запланирована индексация пенсий и некоторых пособий, передаёт Tengrinews.kz. Уральских родителей возмутили поборы в школе Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом он сказал в кулуарах правительства.
- В основном это пенсии и некоторые пособия. На 9% ориентировочно. По срокам, когда уточнения бюджета будут, через мажилис и сенат пройдём, президент подпишет закон «О республиканском бюджете». Дальше примется постановление о реализации. Примерно июнь-июль, - сказал Куантыров.
Индексация пенсий и пособий уже проводилась в начале года.