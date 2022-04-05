Горожане могут задать Абату Шыныбекову свои вопросы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Аким Уральска встретится с населением Фото из архива "МГ" Как сообщили на странице городского акимата в
, в течение апреля глава города Абат Шыныбеков запланировал девять встреч с населением. Горожане могут заранее направить свои вопросы на номер в WhatsApp 8 708 209 73 83 и на электронную почту [email protected], а так же задать вопросы по телефону +7 (7112) 50 30 53. График встреч:
  • 9 апреля в 15:00 в СОШ №37 (Самал, 72)
  • 12 апреля в 18:00 в школе-гимназии №44 (микрорайон Кунаева, 54)
  • 14 апреля в 18:00 в СОШ №24 (4 микрорайон, 22)
  • 16 апреля в 15:00 в СОШ №9 (микрорайон Строитель, 7)
  • 21 апреля в 18:00 в Зале ДК “Молодежи” (улица Карбышева, 60)
  • 23 апреля в 15:00 в СОШ №25 (улица Жезказган, 1/1)
  • 26 апреля в18:00 в ДК “Зенит” (Сарайшык, 27/1)
  • 28 апреля в 18:00 в СОШ №7 (улица Ихсанова, 111)
  • 30 апреля в 15:00 в Областном центре народного творчества (улица Гагарина, 105/3)
