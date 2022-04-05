- 9 апреля в 15:00 в СОШ №37 (Самал, 72)
- 12 апреля в 18:00 в школе-гимназии №44 (микрорайон Кунаева, 54)
- 14 апреля в 18:00 в СОШ №24 (4 микрорайон, 22)
- 16 апреля в 15:00 в СОШ №9 (микрорайон Строитель, 7)
- 21 апреля в 18:00 в Зале ДК “Молодежи” (улица Карбышева, 60)
- 23 апреля в 15:00 в СОШ №25 (улица Жезказган, 1/1)
- 26 апреля в18:00 в ДК “Зенит” (Сарайшык, 27/1)
- 28 апреля в 18:00 в СОШ №7 (улица Ихсанова, 111)
- 30 апреля в 15:00 в Областном центре народного творчества (улица Гагарина, 105/3)
