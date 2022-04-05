В результате повышения температуры и интенсивного таяния снега подтопило 140 домов и два социальных объекта, погибло 168 голов скота, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, по состоянию на 7:00 пятого апреля, из подтопленных домов эвакуировано 762 человека, из них 219 детей.
Со второго по шестое апреля в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых проявлений, подъёмы уровней воды на реках.
Сообщается, что 20% территории области остается покрытой снегом (в Таскалинском районе и районе Байтерек, некоторая часть в Таскалинском районе).
Согласно гидропрогнозу, объёмы влагозапасов составили:
- по бассейну реки Утва уменьшился на 261 млн кубометров и составляет 121 млн кубометров;
- по бассейну реки Чижа-2 увеличился на 2 млн кубометров и составляет 49 млн кубометров, что больше среднемноголетних значений на 14%;
- по бассейну реки Деркул уменьшился на 32 млн кубометров и составляет 177 млн кубометров, что больше среднемноголетних значений на 15%;
- по бассейну реки Шаган увеличился на 207 млн кубометров и составляет 722 млн кубометров, что больше среднемноголетних значений на 87%.
- Взята на контроль ситуация в Таскалинском районе, в районе Байтерек и в Уральске. На реках Деркул и Чаган лёд тает на месте, возможны заторы ввиду резкого потепления. Ведётся мониторинг ситуации на трансграничных реках Урал, Большой и Малый Узень, Чаган и в водохранилищах, - пояснили в ведомстве.
На автодорогах произошло три перелива:
- на 80 километре дороги областного значения Федоровка - Аксай,
- на 120 километре дороги местного значения Жанибек - Таловка,
- на 52 километре дороги местного значения Кошанколь - Караоба.
Остаются на контроле размывы дорог на десяти участках дорог районного значения Чингирлауского района (с 39 по 107 километры дороги районного значения (грунтовая) Чингирлау - Акшат - Сегизсай, 3 километр дороги районного значения (грунтовая) Чингирлау - Талдысай
).
Напомним, уже неделю в области наблюдается интенсивное таяние снега из-за резкого потепления. Талыми водами было разрушено здание сельской школы
в селе Шалгай Каратобинского района. Позже ситуация ухудшилась
и в других районах области. О паводковой обстановке на утро 4 апреля, можно посмотреть здесь
. Также сегодня сообщалось, что в Уральске может подтопить
дачи. Для помощи пострадавшим был открыт единый счет
, куда жители ЗКО могут перечислять деньги. Также желающие могут помочь одеждой, продуктами и лекарствами.
Фото предоставлено ДЧС ЗКО