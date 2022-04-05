- Зачастую показатели смертности населения от внешних причин, таких как ДТП, травмы, насильственные смерти, отравления, утоплениях и прочее, являются следствием употребления алкогольных напитков, - отметила Гиният.

Изображение с сайта Pixabay Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе доклада на заседании правительства сообщила, что Казахстан относится к странам с высоким уровнем употребления алкогольных напитков. По данным Всемирной организации здравоохранения, Казахстан занимает десятое место в мире.Что касается другой вредной привычки, то в Казахстане более 38% курящих мужчин и 6,4% употребляющих табачные изделия женщин. В среднем, первую сигарету казахстанцы берут в 17-18 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.