Фото: aktobe_times/Instagram Издание сообщает, что инцидент произошёл с сотрудникам компании «КазМунайГаз Труб Сервис», которые возвращались с вахты в Атырау. Они решили проехать через реку Жем, несмотря на паводки. Лёд под ними начал опускаться и вскоре оба автобуса оказались заполнены водой. Пассажиры выбрались на крышу транспорта через люки и позвонили руководству. Прибыли на спецтранспорте за ними лишь через два часа. Достать сами автобусы получится через 10-20 дней, когда уровень воды понизится. В ДЧС Актюбинской области журналистам рассказали, что всем компаниям заблаговременно отправили письма с предупреждением не пересекать реку.