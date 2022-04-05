Теперь у казахстанцев есть доступ к удостоверению личности, паспорту вакцинации, водительскому удостоверению, свидетельству о браке, свидетельству о рождении и другим цифровым документам прямо в суперприложении Kaspi.kz. Документы надежно защищены. Чтобы получить к ним доступ, пользователю необходимо подтвердить свое согласие одноразовым паролем. С помощью «Цифровых Документов» можно получать услуги в ЦОНах, проходить регистрацию на внутренние авиарейсы, передвигаться на поездах внутри Казахстана, пользоваться услугами нотариусов и многое другое. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал: «В сотрудничестве с Министерством цифровизации и АО «НИТ» мы продолжаем развивать раздел «Госуслуги» в суперприложении Kaspi.kz. Теперь самые важные документы всегда под рукой в самом популярном в стране приложении Kaspi.kz. Мы будем и дальше помогать государству делать услуги доступными для всех граждан и создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов». «Цифровыми документами» на сегодняшний день пользуются порядка 10 млн казахстанцев. Это удобно – нет необходимости иметь с собой оригинал документов. Для еще более комфортного использования мы этот сервис выводим на сторонние платформы, популярные среди казахстанских пользователей, но данный функционал будет доступен только с согласия самого гражданина», - отметил Багдат Мусин, Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 11 миллионов казахстанцев. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы делают платежи и переводы, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой и пользуются самыми популярными государственными услугами. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.