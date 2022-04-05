- На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнён прогноз по доходам бюджета. Доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объёме 10,2 трлн тенге, что на 955 млрд тенге выше утверждённого плана. Основное увеличение по доходам ожидается по экспортной таможенной пошлине на нефть за счёт повышения ставки пошлины на фоне увеличения прогнозной цены на нефть, изменения курса тенге к доллару США и корпоративному подоходному налогу за счёт увеличения макроэкономических показателей, - сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе заседания правительства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство национальной экономики пересмотрело прогноз макроэкономических показателей и бюджетных параметров на 2022 год. Это связано с внешнеэкономической ситуацией, тенденцией на рынке нефти, а также на основе ожиданий по развитию мировой экономики. Так, агентство S&P Global снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2% до 3,6%.Инфляция определена в коридоре 8-10%.